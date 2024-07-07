Edirne\'de 11 kaçak göçmen yakalandı

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EDİRNE'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 11 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy'de yasa dışı yollarla Bulgaristan'a geçmek isteyen Fas uyruklu 5, Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünde ise yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 6 kaçak göçmeni yakaladı. 11 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.