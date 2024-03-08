Edirne\'de yasa dışı yollarla yurda giren 13 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 13 düzensez göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Kahramanmaraş depreminde enkaz altında kalan ve ayrı hastanelere kaldırılan bebeğiyle 20 gün sonra kavuşan 3 çocuk annesi Bedia Kılınç, hayırseverlerin desteğiyle Sivas'a yerleşerek çocuklarıyla yeni bir hayata başladı. Depremde eşini, annesini, abla ve eniştesini kaybeden Kılınç, çocukları için hayata tutunmaya çalıştığını belirtti ve tüm kadınların Kadınlar Günü'nü kutladı.
Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, üniversitenin faaliyetleri ve uluslararası başarıları hakkında bilgi verildi. Rektör Prof. Dr. Harun Çiftçi, Türkiye'nin uluslararasılaşma ve ihtisaslaşma konularında başarılı olduğunu vurguladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ise konuşmasında Filistin'deki soykırıma dikkat çekti ve Batı'nın sessizliğini eleştirdi.
Yahyalıspor, Kayseri Süper Amatör Küme'de şampiyon olarak kupasını aldı ve Kayseri Bölgesel Amatör Lig'e yükseldi.
Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli olarak gerçekleştirilen 'Mahzen-5' operasyonlarında üç ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 36 şüpheli yakalandı. Operasyonlar kapsamında sahte fatura düzenleyerek haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yanı sıra silahlar, casus kameralar ve sahte belgeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Edirne'de kadın polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy'un kabrine ziyarette bulundu. Mardin'in Midyat ilçesinde terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Özsoy'un kabrine çiçek bırakıldı ve dua edildi. Şehit kadınlar anıldı ve saygıyla anıldı.
Trabzonspor alt yapısından yetişen Muhammed Ali Çamkerten ve Zekeriya Berk Bulut, düzenlenen törenle kendilerini profesyonel yapan sözleşmelere imza attı. Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri Selim Burak Özdemir ve Ali Beyazlı'nın yer aldığı törende, genç futbolcular 3.5 yıllık sözleşmelerini imzaladılar. İki futbolcu da ailelerine, hocalarına ve kulübe teşekkür ederek, Trabzonsporlu olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Çaykur Rizespor müsabakasında yaşanan olaylar sebebiyle Kayserispor'a toplam 192 bin TL para cezası verirken, karşılaşmada kırmızı kart gören Teknik Direktör Burak Yılmaz da 1 maç men ve 39 bin TL para cezası aldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 yıldan bu yana okul ve işçi servis minibüsü şoförlüğü yapan Nazire Atış, ayrıca ev işlerine ve 3 çocuğuna da vakit ayırıyor. Usta şoförlere taş çıkartan Nazire Atış, mesleğini severek yaparken, diğer kadınlara da tavsiyelerde bulunuyor. Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz ise, kadın şoförlerin sayısının artmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
Muradiye OSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kıvırcık ve yönetimi yapılan olağan genel kurulda güven tazeledi. Başkan Kıvırcık, genel kurulda yapılan konuşmasında, bölgedeki alt ve üstyapı yatırımlarının devam ettiğini ve yeni imkanlar hakkında bilgi verdi. Ayrıca Uzunburun Genişleme Alanı'nın önemi vurgulandı ve bölgede Karma Küçük Sanayiciler Kooperatifi'nin kurulacağı duyuruldu.
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