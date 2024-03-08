Edirne\'de yasa dışı yollarla yurda giren 13 düzensiz göçmen yakalandı

Bursa'da Kadın Şoför, Hem Servis Yapıyor Hem Ev İşlerine Bakıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 5 yıldan bu yana okul ve işçi servis minibüsü şoförlüğü yapan Nazire Atış, ayrıca ev işlerine ve 3 çocuğuna da vakit ayırıyor. Usta şoförlere taş çıkartan Nazire Atış, mesleğini severek yaparken, diğer kadınlara da tavsiyelerde bulunuyor. Şoförler Odası Başkanı Bahattin Korkmaz ise, kadın şoförlerin sayısının artmasının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.