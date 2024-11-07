Edirne'de 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri, yasa dışı olarak yurda giren 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

07.11.2024 09:46
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Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, denetimlerinde Afganistan, Pakistan, Mısır ve Suriye uyruklu 16 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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