Edirne'de 17 düzensiz göçmen ve yurt dışına çıkış yasağı olan Alman vatandaşı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Atatürk Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendiği park halindeki 2 aracı inceledi.
Araçlarda yapılan aramada 14 Irak ve 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile "cinsel istismar" suçundan yurt dışına çıkış yasağı bulunan Alman vatandaşı yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemleri için Edirne Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de 17 Düzensiz Göçmen ve Alman Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?