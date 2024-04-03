Edirne\'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Dörtyol'da bir yurtta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nde bulunan bir yurtta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, Dörtyol İlçesi Yeşil Mahallede yer alan bir yurtta çıktı. Yurtta görevlilerinin 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Olay yerinde yangından etkilenen bir çocuk ekipler tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında yurtta maddi hasar oluştu.