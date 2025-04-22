Edirne'de 1940'lar Fotoğraf Sergisi ve Kitap Tanıtımı - Son Dakika
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Edirne'de 1940'lar Fotoğraf Sergisi ve Kitap Tanıtımı

Edirne\'de 1940\'lar Fotoğraf Sergisi ve Kitap Tanıtımı

Edirne'de Arif Dağdeviren'in 1940'lı yıllara ait fotoğraflarını içeren kitabın tanıtımı yapıldı.

22.04.2025 18:02
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Edirne'de "Arif Dağdeviren'in vizöründen 1940'lı yıllarda Edirne" kitabının tanıtımı ve fotoğraf sergisi düzenlendi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Devecihan Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, özel bir programda bir araya geldiklerini belirtti.

"Arif Dağdeviren'in vizöründen 1940'lı yıllarda Edirne "kitabının çoğaltılarak Edirne'ye kazandırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Sezer, "Bu kitabı bana getirdiklerinde ben çok heyecanlandım. Kitabın sayfalarını çevirirken ilk gözüme çarpan Evliya Kasım Paşa Camisi oldu. Çünkü oranın restorasyon düşüncemiz vardı. Caminin avlusunda Tunca Nehri'ne kadar inen merdiven basamakları, Meriç Nehri'ndeki çay evlerinin isimlerinin olduğu kayıklarda o zamanın kadınlarının nehirde kürek çektiğini görüyoruz. Aradan 60-70 yıl geçmiş biz hala Meriç Nehri'nde böyle bir canlılığı yaşamış değiliz. Daha yeni yeni nehrin çevresi canlanıyor. Bu kitap bizim sosyal ve kültürel hayatımıza geniş bir pencere ayırıyor." dedi.

Vali Sezer, kitabın herkesin kendinden bir şey bulabileceği özellikle de, belli bir yaşın üstündeki kişileri heyecanlandıran bir çalışma olduğunu belirtti.

Edirne'nin çok büyük kültür ve tarih hazinesine sahip bir il olduğunu ifade eden Vali Sezer, kentin her noktasının tarihi eserlerle dolu olduğunu vurguladı.

Vali Sezer, kentteki tarihi eserlerin restorasyonu hakkında katılımcılara bilgi verdi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ise bugün burada sadece sergi ve kitap tanıtımı için değil, aynı zamanda Edirne'nin tarihi ve kültürel mirasına duyulan vefa duygusunun paylaşmak üzere toplandıklarını söyledi.

Edirne'nin 1940'lı yıllardaki yüzünü taşıyan özel çalışmanın geçmişe açılan bir pencere niteliği taşıdığını aktaran Soytürk, "Merhum Arif Dağdeviren'in büyük bir titizlikle çektiği ve bu güne kadar saklı kalmış 300'ü aşkın fotoğraf torunu Cem Altınel'in özenli çalışması sonrası gün yüzüne çıktı. Ben Altınel'e bu eseri Edirne'ye kazandırdığı için teşekkür ederim" dedi.

Arif Dağdeviren'in torunu Cem Altınel ise dedesinin hayatından ve çalışmalarından örnekler verdi, eseri kente kazandırdığı için mutlu olduğunu belirtti

Konuşmaların ardından kitabın tanıtımı yapıldı.

Vali Sezer ve beraberindekiler 1940'lı yıllarda çekilen Edirne fotoğraflarından oluşan sergiyi gezdi.

Açılışa, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, tarihçi Necdet İşli ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de 1940'lar Fotoğraf Sergisi ve Kitap Tanıtımı - Son Dakika

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