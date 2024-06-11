Edirne'de 20 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

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EDİRNE'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 20 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Uzgaç köyünde yaptıkları denetimde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen Suriye uyruklu 11 kaçak göçmen ve 1 organizatörü yakaladı. Ekipler, Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü köyünde yaptıkları kontrolde ise yasa dışı yollarla Bulgaristan'a gitmek isteyen 9 kaçak göçmeni yakaladı. Organizatör gözaltına alınırken, göçmen kaçakçılığında kullanılan araç trafikten menedilerek, yediemin otoparkına çekildi. Kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.