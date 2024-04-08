Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne\'de 21 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimler sonucunda, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 21 Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

08.04.2024 09:15  Güncelleme: 09:16
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Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekiplerin çalışmasıyla yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 21 Suriye, Afganistan ve Pakistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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