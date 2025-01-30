Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, yurda yasa dışı yollarla giren 21 Afganistan ve Pakistan uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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