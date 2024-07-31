Edirne\'de 23 kaçak göçmen yakalandı

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EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde Havsa ilçesine bağlı Hasköy, merkeze bağlı Budakdoğanca köyü ve Lalapaşa ilçesine bağlı Büyünlü köyünde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.