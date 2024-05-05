Edirne\'de yasa dışı yollarla yurda giren 23 yabancı yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 23 yabancı uyruklu yakalandı.
Güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekiplerin çalışmasıyla, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Irak, Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 23 kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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