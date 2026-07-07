Edirne\'de 24 Kaçak Göçmen Yakalandı

EDİRNE'de, polisin takibi sonucu durdurulan minibüste, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 kaçak göçmen ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Kentin Dilaverbey Mahallesi'nde rutin devriye görevi yürüten polis ekipleri, şüphe üzerine E.U.'nun sürücülüğünü yaptığı minibüsü durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan araç, takip sonucu durdurulurken, sürücü kaçtı. Araçta yapılan kontrolde, 22'si Afganistan, 2'si Myanmar asıllı aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 kaçak göçmen ele geçirildi. Kaçan sürücü, polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Göçmenler ve sürücü A.U., Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.