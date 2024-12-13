Edirne'de 3 düzensiz göçmen yakalandı.
Polis ekipleri kent genelinde yaptıkları uygulamada, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan Pakistan ve Afganistan uyruklu 3 düzensiz göçmeni yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Av tüfeğini kaybetti
Edirne'de av tüfeğini kaybeden kişi polise başvurdu.
N.D. Cumhuriyet Polis Merkezine giderek kendi adına kayıtlı av tüfeğini kaybettiğini belirtti.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kimliğini kaybetti
Keşan ilçesinde kimliğini kaybeden Yunanistan vatandaşı polise başvurdu.
A.A. ilçe merkezinde gezerken kimliğinin cebinde olmadığını fark etti.
Keşan Polis Merkezine başvuran A.A. kimliğinin bulunmasını istedi.
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