Edirne\'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 38 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı bir açıklama yaparak Erciyes'e 50 bungalov evi de içeren bir kamp merkezi kuracaklarını duyurdu. Merkezin Kayseri'ye değer katacağını ve turist çekeceğini belirten Palancıoğlu, merkezin ana binasında toplantı salonları, eğitim salonları, restoranlar ve kreşin yer alacağını söyledi. Ayrıca, kamp merkezinde Türkiye'de ilk defa bir belediye tarafından uygulanacak finans yönetimi kullanılacak.
MHP Afyonkarahisar Belediye Meclis Üyesi Adayı Halil Kocaşaban, MHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Sezer Küçükkurt'un öncülüğünde daha yaşanabilir bir Afyonkarahisar için yola çıktıklarını belirtti. Kocaşaban, seçimler için seçmenden destek istedi.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Manisa FK ile karşılaşacak olan Bodrum FK, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, oyuncularının moral ve motivasyonunun iyi olduğunu belirtti. Bodrum FK, Manisa deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor ve Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Cumhur İttifakı tarafından düzenlenen mitingde konuşan AK Parti ve MHP temsilcileri, adaylarına destek istedi. Mitinge eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve vatandaşlar da katıldı.
Ardahan-Kars kara yolunda meydana gelen kazada, B.A. idaresindeki otomobil ile E.Ç. yönetimindeki at arabası çarpıştı. Kazada sürücüler ve at arabasında bulunan L.Ç. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Atın ise kazada yara almadığı belirtildi.
Depremin vurduğu Hatay ilinde, afetzede vatandaşların oy kullanabilmesi için 96 konteyner seçim alanı oluşturuldu. Deprem bölgesindeki vatandaşlar, kurulan konteynerlerde güvenli bir şekilde oy kullanabilecekler.
Elazığ merkezinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem anı, sarsıntının hissedildiği kent merkezindeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Deprem anında bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde ürünlerin sallandığı görülürken, bir evin güvenlik kamerası görüntülerinde ise sarsıntının korkutucu sesi duyuluyor ve kaldırımda yatan bir köpeğin ayağa kalkarak koştuğu görülüyor.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası final maçında Yukatel Pamukkale Sağırlar Spor Kulübünü 3-0 mağlup eden Van İşitme Engelliler Eğitim Kültür Spor Kulübü'nde şampiyonluk sevinci yaşandı. Van ve bölgeyi en iyi şekilde temsil etmenin gururunu yaşayan kulüp başkan yardımcısı, takımın başarısını maddi ve manevi imkansızlıklara rağmen elde ettiklerini belirtti ve destek beklediklerini söyledi.
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