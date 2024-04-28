Edirne\'de 4 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Jandarma ekipleri, merkeze bağlı Kemal köyündeki devriye faaliyeti esnasında 4 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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