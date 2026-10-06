Edirne'de 42 dönümlük sahipsiz hayvan yaşam alanı ve ilk evcil mezarlığı açıldı

EDİRNE'de valilik ve 4 belediyenin iş birliğiyle Süloğlu ilçesinde 42 dönüm alana kurulan Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı törenle hizmete açıldı. Tesis bünyesinde kentin ilk evcil hayvan mezarlığı da vatandaşların kullanımına sunuldu.

Edirne'de sahipsiz hayvanların bakım, tedavi ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla valilik, belediye İl Özel İdaresi ile Süloğlu, Havsa ve Lalapaşa belediyeleri iş birliğiyle Süloğlu ilçesinde kurulan Sahipsiz Hayvan Doğal Yaşam Alanı törenle hizmete açıldı. Törene Edirne Vali Vekili Önder Coşğun, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

'SATIN ALMAK YERİNE SAHİPLENELİM'

Süloğlu'nda 42 dönümlük arazi üzerine kurulan tesiste 26 padok, evcil hayvan mezarlığı, ameliyathane ve idari birimler yer alıyor. Hayvanların cinsiyet ve boyutlarına göre padoklara yerleştirileceği tesiste düzenli beslenme, sağlık kontrolleri, kısırlaştırma ve tedavi süreçleri tek çatı altında yürütülecek.

Edirne Vali Vekili Önder Coşğun, "Edirne'mize bu açık hava hayvan barınağımızın tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Vatandaşlarımız dışarıda hayvan satın alacaklarına buraya gelip sahiplenebilirler. Hem böylece buradaki bir canımızı evlerine misafir etmiş olurlar. Ben tekrar bu barınağımızın Edirne'mize, Lalapaşa ilçemize, Süloğlu ilçemize ve Havsa ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

'BUNDAN SONRA SORUMLULUĞUMUZ DAHA BÜYÜK'

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan ise konuşmasında kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, katkıda bulunanlara teşekkür etti. Gencan, "Evet, bizim bugün çok önemsediğimiz, Biz tabii bu doğal yaşam alanında bir çok şeyi aynı anda hedefliyoruz. Biliyorsunuz, beraber de gezdik. Burada canlarımız gayet güvenli, gayet sağlıklı. Hem bir taraftan onların burada barınma ihtiyacını karşılarken mama üretim tesislerinde mamayı üretiyoruz. Aynı zamanda tedavi merkezlerimiz var. ve buradaki mesai arkadaşlarıma da çok teşekkür etmek istiyorum. Hepsi evlatlarıymışçasına sahip çıkıyorlar buradaki can dostlarımıza. O yüzden çok kıymetli bir iş. Burada dört belediye olarak iş birliği içerisindeyiz. Bu çok önemli. Hem canlarımızı koruyoruz ama az önce konuşmamda da ifade ettim, bizim sorumluluğumuzun başladığı yer burası. Bundan sonra sorumluluğumuz daha büyük. Bunun da farkındayız. Bu alanın her zaman can dostlarımız için hem elverişli hem güvenli hem sağlıklı ve temiz olması için de mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

Can dostlar için bir mezarlık sözleri olduğunu söyleyen Gencan, "Ben biliyorum ki her can dostumuz, aileleri için, hayvanseverlerimiz için gerçekten birer evlatları gibi. Dolayısıyla onların burada manevi olarak da rahat olmaları bizim için çok kıymetliydi. Bu alanı da hayata koyduk. Ben buradan tüm hemşerilerime tekrar seslenmek istiyorum. Lütfen satın almayalım, sahiplenelim" dedi.

Hizmete giren tesis, bünyesinde yer alan evcil hayvan mezarlığıyla projeyle hayatını kaybeden evcil hayvanların, sahiplerinin talebi doğrultusunda defnedilebileceği 2 dönümlük özel bir alan hayata geçirildi. Alandaki tüm definlerin bakımı bundan sonra Edirne Belediyesi sorumluluğunda yürütülecek. Mezarlığın ilk sakini ise Filiz ve Batur Kayahan çiftinin 9 yaşındaki kedisi 'Robin'" oldu.