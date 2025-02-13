Edirne\'de 850 Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

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EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR'da yapılan aramada yurda kaçak olarak sokulmak istenen 850 cep telefonu ele geçirildi.

Edime Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Ticaret Bakanlığı kullanımındaki programlar aracılığıyla yapılan risk analizler sonucunda bir TIR'ı takibe aldı. TIR, yurda giriş yapmak üzere geldiği Kapıkule Sınır Kapısı'nda aramaya alındı. Aramada, TIR'ın dorsesinde özel oluşturulan ve 'havuz dorse' olarak tabir edilen özel düzenekte 850 cep telefonu, 755 cep telefonu kılıfı ele geçirildi.

TIR şoförü gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.

Haber - Kamera: Umut IŞIK/ EDİRNE,