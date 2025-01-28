Edirne'de 870 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de 870 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne\'de 870 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda 365 milyon TL değerinde 870 kilogram uyuşturucu madde yakaladıklarını duyurdu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

28.01.2025 00:11  Güncelleme: 00:13
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TİCARET Bakanlığı, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'da yapılan aramada yaklaşık 365 milyon Türk Lirası değerinde 870 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Türkiye'ye giriş yapmak üzere, Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda yaklaşık 365 milyon Türk Lirası değerinde 870 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz toplum sağlığını tehdit ederek gençlerimizi uyuşturucu batağına çekmeye çalışan zehir tacirleri ile mücadelesini 2025 yılının ilk rekor yakalamasıyla aralıksız sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Hamzabeyli, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Edirne, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 870 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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