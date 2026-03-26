Edirne\'de 88 Köpek Sahiplendirildi

26.03.2026 17:11
Edirne'de izinsiz üretim nedeniyle el konulan 88 köpek, güvenli yuvalara sahiplendirildi.

Edirne'de iki hafta önce bir çiftliğe düzenlenen operasyonda, izinsiz üretim yapıldığı gerekçesiyle el konulan 88 cins köpek sahiplendirildi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, yazılı açıklamasında, sahiplendirme sürecinin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Süreçte temel önceliklerinin köpeklerin güvenli yuvalara kavuşması olduğunu ifade eden Gencan, şunları kaydetti:

"Bu canların yeniden istismar edilmemesi ve güvenli ortamlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri bizim önceliğimiz. Bu nedenle sahiplendirme sürecini belirli kurallar çerçevesinde yürüttük. Amacımız, onların sağlıklı ve güvenli yuvalarda yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak."

Gencan, sahiplendirme sürecinde uygulanan Edirne'de ikamet şartının, hayvanların takibini kolaylaştırmaya yönelik olduğunu belirtti.

Belediye ekiplerinin sahiplendirme sürecine ilişkin denetimleri belirli periyotlarla sürdüreceğini aktaran Gencan, köpeklerin yaşam koşullarının takip edileceğini bildirdi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 12 Mart'ta Lalapaşa ilçesine bağlı Tuğlalık köyünde izinsiz köpek üretimi yapıldığı ihbarı üzerine C.N'ye ait çiftlikte arama gerçekleştirmiş, çiftlikte bulunan 88 köpeğe el konulmuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince alınan köpekler, tedavi, bakım ve sağlık kontrolleri için Edirne Sokak Hayvanları Barınma Evi'ne götürülmüştü.

Kaynak: AA

Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak Bartın açıklarında doğal gaz araması yapılacak
Bangladeş’te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü
Mossad’dan ABD ve İsrail’in hayallerini yıkacak İran raporu Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu
Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı
Eski MI6 Başkanı Younger, savaşın kazananını açıkladı Eski MI6 Başkanı Younger, savaşın kazananını açıkladı
İran: ABD’ye ait FA-18 savaş uçağını vurduk İran: ABD'ye ait F/A-18 savaş uçağını vurduk

ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
Fenerbahçe İrfan Can Kahveci ile yollarını ayırıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Zamanlama manidar: NATO’dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Zamanlama manidar: NATO'dan dikat çeken Türkiye çıkışı
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Türkiye’nin konuştuğu aile Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler’de kurşun yağmuruna tutulmuş
Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
