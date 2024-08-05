Edirne\'de 90 kaçak göçmen ve 18 organizatör yakalandı

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EDİRNE'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 90 kaçak göçmen ile 18 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, göçmenlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak, haksız kazanç elde eden organizatörleri yakalamak ve bağlantıları ortaya çıkarmak için çalışma yaptı. Son 24 saat içinde düzenlenen operasyonlarda 90 kaçak göçmen ile göçmenlere organizatörlük yaptıkları belirlenen 18 şüpheli yakalandı, göçmen kaçakçılığında kullanılan 5 araca da el konuldu. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 18 organizatör şüphelisi de adliyeye sevk edildi.