Edirne\'de 90 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Edirne'de kimlik kontrolünden kaçan şüphelinin evinde 90 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çavuşbey Mahallesi'ndeki asayiş uygulamasında kimlik kontrolünden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Motosikletli Yunus Timi, aynı mahallede kendilerinden kaçan B.H'yi evine girdiği sırada yakaladı.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramada bahçede 90 kök Hint keneviri ele geçirildi.
B.H. gözaltına alındı.
