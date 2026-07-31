Edirne'de Afet Farkındalık Eğitimleri - Son Dakika
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Edirne'de Afet Farkındalık Eğitimleri

Edirne\'de Afet Farkındalık Eğitimleri
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AFAD, Edirne'de farklı kurum ve okullarda afet farkındalığı için eğitimler düzenledi.

AFAD Edirne İl Müdürlüğünce farklı kurum ve okullarda afet farkındalık eğitimleri düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesi, Yüksel Yeşil İlkokulu, Plevne İlkokulu ile Keşan Sosyal Dayanışma Merkezinde gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılara afetlere hazırlık konusunda bilgi verildi.

Eğitimlerde, afet öncesinde alınması gereken tedbirler, doğru davranış biçimleri ve acil durumlarda yapılması gerekenler anlatıldı.

AFAD İl Müdürü Cengiz Karakuş, toplumda afet bilincinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin süreceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Edirne, Güncel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Afet Farkındalık Eğitimleri - Son Dakika

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