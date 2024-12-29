Edirne'de Akaryakıt Pompası Hasarı

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Edirne'de akaryakıt pompası aracından çıkarılmadan hareket eden sürücü, pompanın hortumunda hasara neden oldu.

Atatürk Bulvarı üzerindeki akaryakıt istasyonundan PB 6626 BE plakalı aracına yakıt alan Bulgaristan vatandaşı, ödeme yaptıktan sonra fişin kopyasını pompa görevlisine vererek aracına yöneldi.

Görevlinin pompayı aracından çıkarmasını beklemeden hareket eden sürücü, aracının depo kapağında duran pompa hortumunu kopardı.

İstasyon yetkilileri, sürücüden şikayetçi oldu.

Olay anı istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.