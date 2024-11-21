Edirne'de Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu - Son Dakika
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Edirne'de Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu

Edirne'de 28-29 Kasım'da Alevilik ve Bektaşilik üzerine sempozyum düzenlenecek.

21.11.2024 11:47
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Edirne'de " Balkanlar'da Alevilik ve Bektaşilik" sempozyumu düzenlenecek.

Edirne Valiliği, Trakya Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ve Balkan Şehirleri İşbirliği Edirne Platformunca düzenlenen, onur kurulunun Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Alirıza Özdemir'den oluştuğu sempozyuma Türkiye ve Balkanlar'dan akademisyenler, kanaat ve inanç önderleri katılacak.

Sempozyum 28 Kasım Perşembe günü Balkan Kongre Merkezi'nde açılış konuşmaları ve Anadolu Üniversitesinden Prof. Dr. Haşim Şahin'in "Rumeli fetihlerinde gazi dervişler" adlı sunumuyla başlayacak.

İki gün boyunca Sarı Saltuk, Kızıl Deli Sultan, Hacı Bektaş Veli salonlarında "Arşiv kayıtlarında Bektaşilik", "Sarı Saltuk'tan Kızıl Deli'ye", "Yazılı eserlerde Bektaşilik", "Yabancı kaynaklara göre Balkanlar'da Bektaşilik", "Bektaşilikte tekkeler, makamlar ve mimari", "Bektaşilikte kültür ve edebiyat", "Bektaşi geleneğinde müzik ve semah", "Balkanlar'da Alevi-Bektaşi ritüelleri" oturumlarında 41 bildiri sunulacak.

"Hz. Ali Selamlaması" adlı konser ve Musulça köyü cemevi ziyaretinin de yer alacağı sempozyum programı genel değerlendirme ile sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu - Son Dakika

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