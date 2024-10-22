Edirne'de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı - Son Dakika
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Edirne'de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Edirne\'de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

Edirne'de alkollü sürücü S.B.'nin kontrolündeki otomobil, önce refüje ardından TIR'a çarptı.

22.10.2024 00:29
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EDİRNE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce refüje, ardından seyir halindeki TIR'a çarptı. Kaza sonrası yapılan kontrolde daha önce ehliyetine el konulduğu anlaşılan otomobil sürücüsü S.B.'nin 5.46 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, 21.30 sıralarında D100 karayolunun eski Kırklareli kavşağında meydana geldi. Kırklareli yolundan Havsa- Edirne yoluna çıkmak isteyen S.B. yönetimindeki 22 EF 823 plakalı otomobilin, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce yol ayrımındaki refüje, ardından Havsa'dan Edirne istikametine giden R.B. idaresindeki 22 AAU 037 plakalı TIR'a çarptı. Kazanın etkisiyle demir yüklü TIR'ın dorsesi ve otomobilde maddi hasar oluştu.

EHLİYETİNE EL KONULDUĞU SAPTANAN SÜRÜCÜ 5.46 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü S.B.'nin 5.46 promil alkollü olduğu ve ehliyetine daha önce el konulduğu tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber – Kamera Umut IŞIK EDİRNE,

Kaynak: DHA

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