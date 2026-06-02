Edirne'de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı
Edirne'de Alkollü Sürücü Kaza Yaptı

02.06.2026 12:23
Edirne'de alkollü sürücünün aracı takla attı, 2 kişi yaralandı. Olayda inceleme sürüyor.

EDİRNE'de alkollü sürücünün kullandığı otomobilin refüje çarparak takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda Trakya Üniversitesi Kavşağı'nda meydana geldi. A.S.'nin kontrolünü kaybettiği 59 UN 320 plakalı otomobil, refüje çarpıp takla atarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü A.S. ile yanındaki G.R., ekiplerin çalışmasıyla çıkarılıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü A.S.'nin yapılan kontrolünde 1.81 promil alkollü olduğu belirlendi. İtfaiye ekipleri otomobilin motor kısmından duman çıkması üzerine soğutma çalışması yaptı.

Polis, kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İnceleme, Edirne, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
