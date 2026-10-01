Edirne\'de Alzheimer farkındalık programı düzenlendi, akademisyenler katıldı

Edirne'de Alzheimer farkındalık programı düzenlendi, akademisyenler katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Belediyesi ile Türkiye Alzheimer Derneği Marmara Şubesi iş birliğinde Alzheimer farkındalık programı düzenlendi. Akademisyenlerin katıldığı etkinlikte katılımcılara beyin sağlığı, zihin egzersizleri, fiziksel aktivite ve kaliteli uyku konusunda bilgi verildi.
Edirne Belediyesi ile Türkiye Alzheimer Derneği Marmara Şubesi iş birliğinde Alzheimer hastalığına yönelik farkındalık programı düzenlendi.
Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programda, Alzheimer hastalığına karşı toplumsal farkındalığın artırılması ve sağlıklı yaş alma konusunda bilinç oluşturulması amaçlandı.
Akademisyenlerin katıldığı etkinlikte beyin sağlığının korunması, zihin egzersizleri, fiziksel aktivitenin önemi ve kaliteli uyku alışkanlıkları gibi konularda katılımcılara bilgi verildi.
Kaynak: AA
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