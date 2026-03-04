Edirne'de Anız Yakma Cezaları Artıyor - Son Dakika
Edirne'de Anız Yakma Cezaları Artıyor

Edirne'de Anız Yakma Cezaları Artıyor
04.03.2026 17:22
Edirne'de anız yakmanın cezası artırıldı, 2023-2025'te toplam 518 bin lira ceza kesildi.

Edirne İl Genel Meclisi Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Remzi Subaş, anız yakılmasına yönelik uygulanan cezalar hakkında bilgi verdi.

Subaş, İl Genel Meclisi toplantısında, anız yakmanın çevreye zarar verdiği için 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında yasak olduğunu söyledi.

Anız yakılmasının hem toprağa zarar verdiğini hem de yangın riskini artırdığını belirten Subaş, kanuna göre anız yakanlara her dekar için idari para cezası uygulandığını ifade etti.

Subaş, anız yakmanın ormanlara, sulak alanlara yakın yerlerde ya da yerleşim alanlarında yapılması durumunda cezanın 5 kat artırıldığını dile getirdi.

Edirne'de son yıllarda anız yakılması nedeniyle çok sayıda kişiye ceza uygulandığını anlatan Subaş, şunları kaydetti:

"2023 yılında anız yakanlara 22 bin 593 lira, 2024 yılında 11 bin 613 lira ceza kesildi. 2025 yılında ise Havsa, Meriç, İpsala ve Enez ilçelerinde toplam 870,45 dekar alanda anız yakıldığı tespit edildi ve 484 bin 589 lira idari para cezası uygulandı. Böylece 2023-2025 yılları arasında anız yakılması nedeniyle toplam 518 bin 796 lira ceza kesilmiş oldu."

Subaş, 2026 yılı için anız yakmanın cezasının artırıldığını da belirterek, yeni düzenlemeye göre dekar başına uygulanacak cezanın 698 lira 62 kuruş olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Edirne'de Anız Yakma Cezaları Artıyor

Edirne'de Anız Yakma Cezaları Artıyor
