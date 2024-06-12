Edirne'de apartman girişinde çıkan motosiklet yangını söndürüldü - Son Dakika
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Edirne'de apartman girişinde çıkan motosiklet yangını söndürüldü

Edirne'de Babademirtaş Mahallesi'ndeki bir apartmanın girişinde park halinde bulunan motosikletin çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın nedeniyle apartmanın girişinde maddi hasar oluşurken, motosiklet kullanılamaz hale geldi. Apartman sakinleri duman nedeniyle bir süre balkonlarda bekledikten sonra itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dışarı çıkabildi.

12.06.2024 11:57
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Edirne'de bir apartmanın girişine park edilen motosiklette çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Babademirtaş Mahallesi Sanat Cami Sokak'taki bir apartmanın girişinde park halinde bulunan motosiklet henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Yangını fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler apartmana sıçramadan söndürülürken, binanın girişinde maddi hasar oluştu. Motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.

Duman nedeniyle apartman sakinleri bir süre evlerinin balkonlarında bekledi. İtfaiye ekiplerinin dumanı tahliye etmesinin ardından apartman sakinleri dışarı çıkabildi.

Kaynak: AA

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