Edirne\'de Apartmanda Yangın

Edirne'de apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fatih Mahallesi Sandıkçı Mehmet Sokak'taki apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, apartman sakinlerini uyararak binayı tedbiren boşalttı.
Asansörün makine dairesinden kaynaklandığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
