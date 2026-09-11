Edirne'de arıcılık ve tiftik destekleri arttı, arıcılık temel desteği 25 bin liraya çıktı

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılında arıcılık, tiftik üretimi ve yerli hayvan gen kaynaklarının korunmasına yönelik destek tutarlarının artırıldığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen hayvancılık destekleme modeli kapsamında üreticilere sağlanacak desteklere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 100 kovan üzerinden hesaplanan arıcılık temel desteği 2025'te 14 bin lirayken 2026'da 25 bin liraya yükseltildi.

Genç ve kadın üreticilere verilen destek 5 bin 600 liradan 10 bin liraya, gezginci arıcı desteği 4 bin 200 liradan 7 bin 500 liraya, birinci derece tarımsal örgüt üyesi desteği ise 2 bin 800 liradan 5 bin liraya çıkarıldı.

Yeni dönemde ayrıca tam izole bölgelerde arıcılık yapan üreticilere 7 bin 500 lira destek sağlanacak.

Yerli hayvan gen kaynaklarına destek

Yerli hayvan gen kaynaklarının korunması amacıyla verilen desteklerin de artırıldığı belirtildi.

Hayvan gen kaynaklarına yönelik ana destek kalemlerinin çoğunda birim tutarlarının yüzde 60, küçükbaş koruma desteğinin ise yüzde 70 artırıldığı bildirildi.

Büyükbaş hayvanlarda hassas koruma desteği hayvan başına 19 bin 200 lira, normal koruma desteği 8 bin 800 lira olarak belirlendi.

Küçükbaş hayvanlarda hassas koruma kapsamında hayvan başına 5 bin 600 lira, normal koruma kapsamında ise 1020 lira destek verilecek.

Arı koruma desteği kovan başına 800 lira, ipekböceği koruma desteği de yaş koza için kilogram başına 1600 lira olacak.

Manda ve yerli sığırlarda boğa ve anaçlara yönelik ıslah desteği hayvan başına 14 bin 400 lira olarak uygulanacak.

Ankara keçilerinde ıslah desteklerine ilave olarak taban sürülerde hayvan başına 300 lira, elit sürülerde ise 500 lira ek destek sağlanacak.

Tiftik desteği 235 bin 400 liraya çıktı

Tiftik üretimine sağlanan desteklerde de artışa gidildi.

100 baş anaç keçi ve 100 oğlak üzerinden yapılan hesaplamaya göre, 2025'te toplam 171 bin 200 lira olan destek miktarı, 2026'da 235 bin 400 liraya yükseldi.

Temel destek 56 bin liradan 77 bin liraya, anamal tiftik desteği 28 bin liradan 38 bin 500 liraya, oğlak tiftik desteği 14 bin 400 liradan 19 bin 800 liraya çıkarıldı.

Genç ve kadın üretici desteği 16 bin 800 liradan 23 bin 100 liraya, sözleşmeli üretim desteği ise 56 bin liradan 77 bin liraya yükseltildi.