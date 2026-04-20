Edirne\'de Asfaltlama Çalışması

Edirne Belediyesince Dar-ül Hadis ve Maarif caddelerinde asfaltlama çalışması yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bugün Dar-ül Hadis ve Maarif caddelerinde başlayacak asfalt kazıma ve asfaltlama çalışmaları 2 gün sürecek.

Çalışmalar boyunca caddeler araç trafiğine kapatılacağı için sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye edildi.

Lalapaşalı öğrenciler Ankara'yı gezdi

Lalapaşa'dan 25 öğrenci Ankara'ya düzenlenen geziye katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, "Namık Kemal ve Sait Faik Abasıyanık Eğitim Öğretim Yılı" kapsamında düzenlenen faaliyet ve yarışmalarda dereceye giren 25 öğrenci, öğretmenleri ve rehber eşliğinde Ankara'yı gezdi.

Gezi kapsamında Jandarma Lojistik Komutanlığı, Anıtkabir, Birinci ve ikinci TBMM binaları, TBMM, Tacettin Dergahı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, Hamamönü Meydanı, Ankara Kalesi, Anadolu Medeniyetler Müzesi'ni ziyaret etti.

Kaymakam Bahadır Yılmaz, desteklerinden dolayı Jandarma Lojistik Komutanı Tümgeneral Ersel Özer'e teşekkür etti.

Arnavutluk'a ihraç edilen levrek yavruları kontrol edildi.

Türkiye'den Arnavutluk'a ihraç edilen 350 bin yavru levrek, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kontrol edildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, teknik personel tarafından 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli kontrolleri gerçekleştirerek ihracata ilişkin Veteriner Sağlık Raporu düzenlendi.

Su ürünleri sektörünün gelişimi ve ihracatın artırılması yönündeki çalışmaların sürdüğü kaydedildi.