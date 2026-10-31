Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan 10 düzensiz göçmen Göç İdaresine gönderildi

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanan 10 düzensiz göçmen Göç İdaresine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Meriç ilçesinde Serem köyündeki askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin tespit ettiği grup içinde Afganistan ve Cezayir uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı. İşlemlerinin ardından göçmenler Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'nin Meriç ilçesinde 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, Serem köyünde askeri yasak bölgede bir grubu tespit etti.
Yapılan kontrollerde Afganistan ve Cezayir uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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