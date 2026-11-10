Edirne\'de Atatürk\'ü anma etkinlikleri 88. yıl dönümünde dört ilçede düzenlendi

Edirne'de Atatürk'ü anma etkinlikleri 88. yıl dönümünde dört ilçede düzenlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'nin Lalapaşa, İpsala, Meriç ve Enez ilçelerinde Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümü törenleri düzenlendi. Törenlerde çelenk sunuldu, 09.05'te saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu; İpsala'da öğrencilere ödülleri verildi.
Edirne'nin Lalapaşa, İpsala, Meriç ve Enez ilçelerinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde düzenlenen törenlerle anıldı.
Lalapaşa'da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Kaymakam Mustafa Çolak, Garnizon Komutanı Boran Aydın, Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, kurum amirleri ve ilçe protokolü katıldı.
Kaymakam Çolak'ın çelenk sunmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
İpsala Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, 1. Hudut Tabur Komutan Vekili Piyade Yüzbaşı Mustafa Pelit, Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Cumhuriyet Savcısı Bayram Dedeoğlu, ilçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Çelenk sunma töreninin ardından İpsala Belediyesi Sinema Salonu'nda devam eden programda, Atatürk'ün hayatını ve mücadelesini anlatan video gösterimi yapıldı.
Öğrencilerin hazırladığı gösteriler sunuldu, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Meriç Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende de çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Enez'de ise Kaymakam Yunus Emre Fırat ve ilçe protokolünün katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.
Çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törenlerde, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, saygı, rahmet ve minnetle anıldı.
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