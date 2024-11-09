Edirne\'de Atatürk\'ü Anma Sergisi

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Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Edirne Şubesince (TEMAD) 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla resim sergisi açıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, Atatürk'ün Sanat Dernekleri Platformu (SADER) üyelerince yapılan resimleri yer aldı.

Şube Başkanı Aydın Bildiş, serginin açılışında yaptığı konuşmada, milli birlik ve beraberlik söz konusu olduğunda sorumluluk almayı görev bildiklerini söyledi.

Atatürk'ün, Türkiye'deki milli birlik ve beraberliğin temel taşı olduğunu belirten Bildiş, "SADER'e üye sanatçıların katkılarıyla bu anlamlı etkinliği düzenledik. Atamızı hiçbir zaman unutmayacağız. Bu anlamlı etkinlikte bizlere destek verenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Sergi hafta sonu gezilebilecek.