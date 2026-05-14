Edirne'de Beyaz Önlük Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Beyaz Önlük Töreni

Edirne\'de Beyaz Önlük Töreni
14.05.2026 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya Üniversitesi'nde eczacılık öğrencileri beyaz önlük giyme töreniyle meslek hayatına adım attı.

Edirne'de 14 Mayıs Eczacılık Haftası etkinlikleri kapsamında Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri müzik dinletisi sundu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada, eczacılığın insan hayatına doğrudan dokunan, sağlık sisteminin vazgeçilmez mesleklerinden biri olduğunu söyledi.

Öğrencilerin uzun ve zorlu bir eğitim sürecinin ardından beyaz önlük giymeye hak kazandığını belirten Hatipler, bilgiyi vicdanla birleştiren, etik değerlere bağlı eczacıların yetişmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Giyecekleri önlüğün birçok sorumluluk getireceğini ifade eden Hatipler, "Bugün giyeceğiniz ve ömür boyu üzerinizden çıkarmayacağınız beyaz önlükler sağlığın, şifanın, temizliğin, saflığın, ahlakın ve insanlığa hizmet etmenin sembolüdür. Bu sembol ile sizler insanlara şifa, dertlere deva olmanın sorumluluğunu üstlenmiş bulunmaktasınız." dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Hatipler, hastalara güler yüzle yaklaşmaları ve meslek hayatlarında adalet ile vicdan duygusundan ayrılmamaları gerektiğini kaydetti.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar ise modern eczacılık eğitiminin 187'nci yılını kutladıklarını belirtti.

Öğrencilerin meslek hayatlarına ilk adımlarını attıkları anlamlı bir günde bir araya geldiklerini ifade eden Bakar, eczacılığın büyük özveri ve sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu kaydetti.

Öğrencilerin uzun ve zorlu bir eğitim sürecinin ardından beyaz önlük giymeye hak kazandığını aktaran Bakar, "Sizleri özveri gerektiren bu zorlu yolda gösterdiğiniz azim ve başarınızdan dolayı içtenlikle kutluyorum." diye konuştu.

Edirne Eczacılar Odası Başkanı Doğukan Cem Çiftçi de öğrencilerin üniversite yılları boyunca teorik ve pratik eğitimlerle dayanışma içerisinde mesleğe hazırlandıklarını belirtti.

Çiftçi, beyaz önlüğün insan sağlığına adanmış ilk adım olduğunu ifade etti. "Bugün beyaz önlüklerinizi giyerek sadece bir eğitim sürecine değil aynı zamanda büyük bir sorumluluğa, etik değerlere ve insan sağlığına adanmış çok kıymetli bir mesleğe ilk adımını atmaktasınız." ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Gürkan Kılıçgil, İstanbul Eczaneler Kooperatifi 2. Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Korkmaz ve okul birincisi Ecrin İlke Durusoy konuşma yaptı.

Törende, fakülteye dereceyle yerleşen öğrencilere tebrik belgeleri verildi.

Program, öğrencilerin beyaz önlüklerini giymesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Sağlık, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Beyaz Önlük Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:47:25. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Beyaz Önlük Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.