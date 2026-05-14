Edirne\'de Beyaz Önlük Töreni

Edirne'de 14 Mayıs Eczacılık Haftası etkinlikleri kapsamında Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde beyaz önlük giyme töreni gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri müzik dinletisi sundu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, törende yaptığı konuşmada, eczacılığın insan hayatına doğrudan dokunan, sağlık sisteminin vazgeçilmez mesleklerinden biri olduğunu söyledi.

Öğrencilerin uzun ve zorlu bir eğitim sürecinin ardından beyaz önlük giymeye hak kazandığını belirten Hatipler, bilgiyi vicdanla birleştiren, etik değerlere bağlı eczacıların yetişmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Giyecekleri önlüğün birçok sorumluluk getireceğini ifade eden Hatipler, "Bugün giyeceğiniz ve ömür boyu üzerinizden çıkarmayacağınız beyaz önlükler sağlığın, şifanın, temizliğin, saflığın, ahlakın ve insanlığa hizmet etmenin sembolüdür. Bu sembol ile sizler insanlara şifa, dertlere deva olmanın sorumluluğunu üstlenmiş bulunmaktasınız." dedi.

Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Hatipler, hastalara güler yüzle yaklaşmaları ve meslek hayatlarında adalet ile vicdan duygusundan ayrılmamaları gerektiğini kaydetti.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Bakar ise modern eczacılık eğitiminin 187'nci yılını kutladıklarını belirtti.

Öğrencilerin meslek hayatlarına ilk adımlarını attıkları anlamlı bir günde bir araya geldiklerini ifade eden Bakar, eczacılığın büyük özveri ve sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu kaydetti.

Öğrencilerin uzun ve zorlu bir eğitim sürecinin ardından beyaz önlük giymeye hak kazandığını aktaran Bakar, "Sizleri özveri gerektiren bu zorlu yolda gösterdiğiniz azim ve başarınızdan dolayı içtenlikle kutluyorum." diye konuştu.

Edirne Eczacılar Odası Başkanı Doğukan Cem Çiftçi de öğrencilerin üniversite yılları boyunca teorik ve pratik eğitimlerle dayanışma içerisinde mesleğe hazırlandıklarını belirtti.

Çiftçi, beyaz önlüğün insan sağlığına adanmış ilk adım olduğunu ifade etti. "Bugün beyaz önlüklerinizi giyerek sadece bir eğitim sürecine değil aynı zamanda büyük bir sorumluluğa, etik değerlere ve insan sağlığına adanmış çok kıymetli bir mesleğe ilk adımını atmaktasınız." ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Gürkan Kılıçgil, İstanbul Eczaneler Kooperatifi 2. Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Korkmaz ve okul birincisi Ecrin İlke Durusoy konuşma yaptı.

Törende, fakülteye dereceyle yerleşen öğrencilere tebrik belgeleri verildi.

Program, öğrencilerin beyaz önlüklerini giymesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.