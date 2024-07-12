Edirne'de bisiklet yolunda park halinde bulunan otomobile çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de bisiklet yolunda park halinde bulunan otomobile çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

Edirne'de Fatih Mahallesi İbrahim Zagra Caddesi'nde meydana gelen kazada, K.İ. tarafından kullanılan bir otomobil, bisiklet yolunda park halinde bulunan başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle aynı yerde park halinde bulunan 4 araç daha zarar gördü. Kazada sürücü K.İ. ile araçta yolcu olarak bulunan A.İ. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi ve yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Araçlar çekiciyle kaldırıldı.

12.07.2024 19:51
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Edirne'de bisiklet yolunda park halinde bulunan otomobile çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

Fatih Mahallesi İbrahim Zagra Caddesi'nde, K.İ'nin kullandığı 22 BC 682 plakalı otomobil, bisiklet yolunda park halinde bulunan 22 AAK 421 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aynı yerde park halinde bulunan 4 araç daha zarar gördü.

Kazada sürücü K.İ. ile araçta yolcu olarak bulunan A.İ. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada olay yerinin karşısındaki kafede bulunan park halindeki araçların sürücüleri olay yerine geldi.

Araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: AA

Trakya Üniversitesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de bisiklet yolunda park halinde bulunan otomobile çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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