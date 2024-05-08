Edirne'de Bu Yıl 1 Milyon 274 Bin Dekar Ayçiçeği Üretilecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de Bu Yıl 1 Milyon 274 Bin Dekar Ayçiçeği Üretilecek

Edirne\'de Bu Yıl 1 Milyon 274 Bin Dekar Ayçiçeği Üretilecek

Edirne'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi' Projesi kapsamında 744 torba yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı. 2024 sezonu ayçiçeği ekimleri devam ederken, tahminlere göre bu yıl Edirne'de toplam 1 milyon 274 bin dekar alanda ayçiçeği üretimi gerçekleştirilecek.

08.05.2024 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de bu yıl 1 milyon 274 bin dekar alanda ayçiçeği üretilecek.

İl Genel Meclisinin mayıs ayı beşinci birleşimi, İl Özel İdare'de Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Remzi Subaş, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" Projesi kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Edirne'de 744 torba yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldığını söyledi.

Tohumların ekiminin yapılmaya devam ettiğini belirten Subaş, şunları kaydetti:

"2024 sezonu ayçiçeği birinci üretim ekimleri tamamlanmış olup ikinci ürün ekimleri başlamıştır. 2024'e ait resmi üretim rakamları henüz açıklanmamış olduğundan tahmin yürütülmektedir. 2024 yılı ayçiçeği tahmini ekim alanları merkezde 220 bin, Enez'de 42 bin, Havsa 151 bin, İpsala 129 bin, Keşan'da 211 bin, Lalapaşa'da 88 bin, Meriç'te 63 bin, Süloğlu'nda 69 bin ve Uzunköprü 301 bin dekar olmak üzere toplam 1 milyon 274 bin dekardır."

Toplantıda ayrıca İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Evren Tabak, Plan ve Proje Müdürü Eser Yıldırım ve Sağlık İşleri Müdürü Aydan Biga da 2024 yılı yatırım programları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Kaynak: AA

Edirne, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Bu Yıl 1 Milyon 274 Bin Dekar Ayçiçeği Üretilecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Şifa Hastanesi’nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı
14:52 Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor Elektrik ve doğal gaz faturalarında gelire göre tarife dönemi başlıyor
14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:13 İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi İş adamı, kontrol etmek için girdiği pres makinesinde sıkışarak can verdi
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
16:06 Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz’ın cenazesi TBMM’de törenle uğurlanacak Eski Devlet Bakanı Mehmet Kocabatmaz'ın cenazesi TBMM'de törenle uğurlanacak
16:05 Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı Hollandalı sevgilisiyle evlenmeye hazırlanan Karsu Dönmez düğüne kraliçeyi çağırdı
15:40 Burak Yılmaz’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Meydan okumaya gideceğiz Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Meydan okumaya gideceğiz
15:27 Yargıtay Başkanlığı seçimi çıkmazda 35’nci turda yine sonuç yok Yargıtay Başkanlığı seçimi çıkmazda! 35'nci turda yine sonuç yok
15:19 Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak Şimşek: Enflasyonu tek haneye düşürmek temel hedef, programımız hedefe ulaştığında vatandaşımızın refahı artacak
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
14:44 Kastamonu’da sulama kanalında başı kesilmiş cesedin devamı bulundu Kastamonu'da sulama kanalında başı kesilmiş cesedin devamı bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 16:42:29. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Bu Yıl 1 Milyon 274 Bin Dekar Ayçiçeği Üretilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement