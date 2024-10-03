Edirne'de Bulgar Polisi Cinayeti Davasında Ceza

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Edirne'de sınırında Bulgar polisin öldürülmesine ilişkin yeniden görülen davada, daha önce beraat eden sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İstinaf Mahkemesinin kararı bozması üzerine 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava yeniden görüldü.

Duruşmaya hakkında müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen hükümlü E.E. ve kardeşi M.E. ile öldürülen Bulgar polisi P.D.B'nin yakınları katıldı.

M.E. duruşmada suçsuz olduğunu ileri sürdü. Ancak mahkeme heyeti, daha önce hakkında beraat kararı verilen M.E'yi "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl, "mala zarar verme" suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırdı, E.E'nin ise cezasında ise değişiklik olmadı.

Davanın geçmişi

Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü köyü sınır hattında 8 Kasım 2022'de, Bulgar polis memuru av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri kısa sürede olaya karıştıkları iddia edilen E.E. ve M.E'yi av tüfeğiyle yakalamıştı.

Olayın ardından yapılan yargılama sonucunda E.E'ye müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, M.E'nin ise beraatine hükmedilmişti.

Davanın istinaf incelemesinin yapılmasının ardından yerel mahkemenin verdiği karar bozulmuş, dosya yeniden aynı mahkemeye gönderilmişti.