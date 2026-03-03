Edirne'de Bulgaristan Ulusal Günü Resepsiyonu - Son Dakika
Edirne'de Bulgaristan Ulusal Günü Resepsiyonu

Edirne\'de Bulgaristan Ulusal Günü Resepsiyonu
03.03.2026 23:02
Edirne'de Bulgaristan'ın Ulusal Günü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda dostluk vurgulandı.

Bulgaristan'ın Ulusal Günü dolayısıyla Edirne'de resepsiyon düzenlendi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu tarafından kentteki bir otelde düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dostluğun eskiden olduğu gibi bugün de sürdüğünü belirtti.

Hukuksuzluk ve kanunsuzluğun olduğu dünyada, güçlünün zayıfı yok edişinin televizyon ekranlarından izlendiğini ifade eden Sezer, "Sınırlarımızın hemen ötesinde Balkanlar'da hep huzur ve barış olsun, komşularımızla beraber daha güzel bir dünyayı gelecek nesillere bırakalım. Gönüllerimiz arasında kurduğumuz güçlü ilişkiyi aynı şekilde gelecekte de devam ettirelim." diye konuştu.

Sezer, konuşmasının sonunda Bulgaristan'ın Ulusal Günü'nü, Türkçe ve Bulgarca olarak kutladı.

"Lesovo için minnettarız"

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska da ulusal bayramın, kutlamanın yanı sıra geride kalan yılın muhasebesini yapma günü olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki bağların iyi komşuluk ve samimi işbirliğinin yansıması olduğunu dile getiren Kafedzhiyska, ekonomik işbirliğinin ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin her iki ülke açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Son aylarda su kaynaklarının yönetimi ve sürdürülebilir kullanımı konularının gündeme geldiğini söyleyen Kafedzhiyska, "Bu vesileyle sınır bölgelerindeki yangınlarla mücadelede Edirne ve Kırklareli illerinin her yıl sağladığı önemli desteği unutmamak gerekir. 2025 yılındaki Lesovo yangınını hatırlıyoruz ve minnettarız." dedi.

Konuşmaların ardından Hasköy dans ekibi gösteri sundu.

Resepsiyona, Edirne Belediye Başkan Vekili Cenk Ergüden, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, Edirne Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Türk ve Bulgar kurum temsilcileri ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA

