Edirne'de Çakar Lamba Kullanan Tır Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Edirne'de Çakar Lamba Kullanan Tır Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Edirne\'de Çakar Lamba Kullanan Tır Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Edirne'de yapılan trafik denetiminde çakar lamba kullanan bir tır sürücüsüne 6 bin 439 lira para cezası verildi.

13.08.2024 17:32
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Edirne'de çakar lamba kullanan tır sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması trafik yönünden kontrol ve denetim çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Harmanlı köyü yakınlarında yaptığı denetimde S.N'nin kullandığı tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramada çakar lamba olduğu tespit edildi. Çakar lambası çıkarılan tırın sürücüsüne 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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