Edirne\'de Çakar Lamba Kullanan Tır Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

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Edirne'de çakar lamba kullanan tır sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması trafik yönünden kontrol ve denetim çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Harmanlı köyü yakınlarında yaptığı denetimde S.N'nin kullandığı tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramada çakar lamba olduğu tespit edildi. Çakar lambası çıkarılan tırın sürücüsüne 6 bin 439 lira para cezası uygulandı.