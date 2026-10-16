Edirne\'de çalıntı araçta yurt dışına çıkma hazırlığındaki 7 kaçak göçmen yakalandı

Edirne'de çalıntı araçta yurt dışına çıkma hazırlığındaki 7 kaçak göçmen yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de hakkında çalıntı ihbarı bulunan hafif ticari araç, polisin takibi sonucu Sarayiçi mevkisinde durduruldu. Araçta yurt dışına çıkma hazırlığındaki 7 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan sürücü hakkında işlem başlatıldı.
EDİRNE'de polisin çalıntı olduğu gerekçesiyle takibe alıp durdurduğu hafif ticari araçta 7 kaçak göçmen yakalandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde devriye görevi yürüttüğü sırada hakkında çalıntı ihbarı bulunan hafif ticari aracı takibe aldı. Sarayiçi mevkisinde durdurulup kontrol edilen araçta yasadışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olan 7 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.
Kaynak: DHA
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