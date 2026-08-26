Edirne'de Çeltik Hasadı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Çeltik Hasadı Yapıldı

Edirne\'de Çeltik Hasadı Yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Bakan Yardımcısı Gizligider, Edirne'de çeltik hasadına katıldı ve verim için umut verdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Edirne'de çeltik hasadına katıldı.

İpsala ilçesinde çiftçi İsmail Boz'a ait çeltik tarlasında düzenlenen program, okunan duayla başladı. Ardından biçerdövere binen Gizligider, ilk hasadı gerçekleştirdi.

Hasat sonrasında değerlendirmelerde bulunan Gizligider, bu yılın tarım açısından oldukça bereketli geçtiğini söyledi.

Tarım ürünlerinin veriminde tarihi rekor beklediklerini belirten Gizligider, şunları kaydetti:

"Çok şükür bu yıl geçmiş yılların kayıplarını fazlasıyla inşallah yerine koyacağız. Çiftçimiz alın terinin karşılığını fazlasıyla alacak. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın tarımsal faaliyete, üretime özellikle yerli üretime bakışı malum. Sayın Bakanımız her bir noktada bunu artırmayı hedefleyen bir ekiple çalışıyor. Bu noktada bu üretimi artırmaya gayret ediyoruz.???????"

Gizligider, Türkiye'nin birçok ürün grubunda üretimiyle kendine yettiğini vurgulayarak, ihracatı artırma hedeflerini de gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Vali Yunus Sezer, Edirne'nin dünya markası olan çeltiğinin hasadını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tüm üreticilere bereketli bir hasat sezonu dileyen Sezer, "İnşallah istediğimizin çok üzerinde verim elde ederiz. Hem üreticimizin yüzü güler hem de tüketicimizin yüzü güler. Çeltikte Türkiye'nin ihtiyacının neredeyse yüzde 50'sini Edirne olarak üretiyoruz." dedi.

Sezer, çeltik üretiminin bu yıl 510 bin dekar alanda yapıldığını bildirdi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman da çeltik üreticilerine verimli ve hayırlı bir hasat sezonu diledi.

Programa İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, MHP Edirne İl Başkanı Ahmet Biçer, oda ve borsa başkanları, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Ebubekir Gizligider, Politika, Ekonomi, Edirne, Güncel, Çeltik, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Çeltik Hasadı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alacağı için elektrik direğine çıktı 2 saatte zor indirildi Alacağı için elektrik direğine çıktı! 2 saatte zor indirildi
Mehmet Uçum’dan AİHM’in Kavala kararına sert tepki: Haddini bilsin Mehmet Uçum’dan AİHM’in Kavala kararına sert tepki: Haddini bilsin
Ehliyetsiz sürücü dehşeti 5 yaşındaki kız kurtarılamadı Ehliyetsiz sürücü dehşeti! 5 yaşındaki kız kurtarılamadı
Sakarya’da tehlikeli sızıntı: 2 kişi tedavi altına alındı Sakarya’da tehlikeli sızıntı: 2 kişi tedavi altına alındı
Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın Şerife Gezer’i öldürmeden hemen önce söylediği söz ortaya çıktı: Beni nasıl aldatırsın
İran: Hürmüz Boğazı’nda güney koridor kapalı İran: Hürmüz Boğazı'nda güney koridor kapalı

20:49
Fenerbahçe’nin Lyon maçı 11’inde sürpriz
Fenerbahçe'nin Lyon maçı 11'inde sürpriz
20:37
Belediyede rüşvet kavgası Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
Belediyede rüşvet kavgası! Bağrışmaları duyan İmamoğlu da odasından çıkıp gelmiş
20:17
Haluk Levent’in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
Haluk Levent'in Instagram hesabına erişim engeli getirildi
20:11
Galatasaray’dan TFF’ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor
Galatasaray'dan TFF'ye sert tepki: Türk futbolu kişilere göre yönetiliyor
19:26
Sel felaketinin ortasında insanlık ayıp suların içinde değerli eşya aradılar
Sel felaketinin ortasında insanlık ayıp; suların içinde değerli eşya aradılar
18:15
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
Rojin Kabaiş ilaçla bayıltıp öldürüldü mü? Adli Tıp raporu gerçeği açığa çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 21:29:23. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Çeltik Hasadı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement