Edirne'de çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Edirne'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Edirne\'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Donbay köyünde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak ağaçlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 700 dönüm alan zarar gördü. Edirne Valisi Yunus Sezer, yangının ahır yangınıyla birlikte geniş bir alana yayıldığını belirtti ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Çalışmalara destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

29.06.2024 19:40
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KONTROL ALTINA ALINDI

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde bağlı Donbay köyünün Kocatepe mevkisinde buğday tarlasında başlayan ve rüzgarın da etkisiyle yayılıp ağaçlara sıçrayan yangın, takviye gelen itfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yaklaşık 4  saat süren çalışmayla kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Edirne Valisi Yunus Sezer, yangının Lalapaşa ilçesine bağlı Demirköy ile Dombay köyleri arasında ahır yangınıyla birlikte yaygın bir alanı etkilediğini söyledi. Yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi, AFAD ve belediye itfaiye ekiplerinin müdahale ettiğini belirten Sezer, yaklaşık 700 dönüm alanın zarar gördüğünü söyledi. Sezer, şöyle konuştu:

"Çevre illerden gelen desteklerle beraber şu anda yangın durdurulmuş durumda. Arkadaşlarımız da sahada çalışmalarını devam ettiriyorlar. Yerleşim yerlerine sıçramaması için gerekli tedbirler alınmıştı. Şu anda da yerleşim yerlerine sıçrama ihtimali çok kalmadı. Yangın kontrol altına alındı. Yine çalışmalar devam ediyor, neden çıktığını tabii araştıracağız. Ama bu dönem nemin çok düşük olduğu ve hava sıcaklığının çok üst düzeyde olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Tüm ülkede olduğu gibi Edirne'mizde de. Dolayısıyla en ufak bir kıvılcım, bu balya makinelerinden çıkıyor. Yani sigara izmaritlerinden çıkıyor, anız yangınlarından çıkıyor. Vatandaşlarımızın buna dikkat etmeleri gerekiyor. Bugün yaklaşık 700 dönüm alanda etkili oldu ve ürün zararı da söz konusu. Tekrar uyarımız bu dönemde vatandaşlarımızın çok çok dikkatli olmaları yönünde. Ben çalışmalarından dolayı arkadaşlarımıza, jandarmamıza, AFAD'ımıza, orman teşkilatımıza ve gerçekten çok yoğun bir mücadele veren özel idaremize de teşekkür ediyorum. Muhtarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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