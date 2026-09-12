Edirne\'de çocuklara afet eğitimi, ailelerle birlikte müzede verildi

Edirne'de çocuklar ve ailelerine yönelik temel afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesinde gerçekleştirilen eğitimde çocuklar ve aileleriyle bir araya gelindi.

Eğitimde, afet anında doğru davranış biçimleri, güvenli tahliye, temel ilk yardım ve aile dayanışması konuları ele alındı. Katılımcılara, olası afetlere karşı hazırlıklı olunması ve afet sırasında doğru adımların atılması konusunda temel bilgiler aktarıldı.

Eğitimle çocukların afet bilincini erken yaşta kazanması, ailelerin de afetlere karşı hazırlık düzeylerinin artırılması amaçlandı.