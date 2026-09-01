Edirne'de Dinlenme Tesisinde Tartıştığı 2 Kişiye Otomobiliyle Çarpıp Kaçan Hollandalı Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de Dinlenme Tesisinde Tartıştığı 2 Kişiye Otomobiliyle Çarpıp Kaçan Hollandalı Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Yakalandı

Edirne\'de Dinlenme Tesisinde Tartıştığı 2 Kişiye Otomobiliyle Çarpıp Kaçan Hollandalı Hamzabeyli Sınır Kapısı\'nda Yakalandı
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Edirne-Lalapaşa yolundaki bir dinlenme tesisinde Hollanda vatandaşı O.N., tartıştığı görevli ve araya girenlerden 2 kişiye otomobiliyle çarpıp kaçtı. Yaralılar İ.İ. ve E.A., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, şüpheli O.N., Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak isterken yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

EDİRNE'de Hollanda vatandaşı O.N., dinlenme tesisinde tartıştığı 2 kişiye otomobiliyle çarpıp, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, O.N., Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Edirne- Lalapaşa yolundaki dinlenme tesisinde meydana geldi. Otomobiliyle tesise gelen Hollanda vatandaşı O.N., market kısmında henüz belirlenemeyen nedenle görevli ile tartıştı. Tartışmanın dışarıya taşması üzerine araya girenler müdahale edip, tarafları ayırdı. Bu sırada otomobiline binen O.N., tartıştığı kişiler arasında bulunan İ.İ. ve E.A.'nın üzerine aracını sürerek, çarptı. Yere düşen 2 kişi yaralanırken, O.N., hızla uzaklaştı.

İhbar üzerine tesise jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı İ.İ. ve E.A., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

SINIR KAPISINDA YAKALANDI

O.N. ise Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak isterken yakalanıp, gözaltına alındı. O.N.'nin otomobiliyle 2 kişiye çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Dinlenme Tesisinde Tartıştığı 2 Kişiye Otomobiliyle Çarpıp Kaçan Hollandalı Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Dinlenme Tesisinde Tartıştığı 2 Kişiye Otomobiliyle Çarpıp Kaçan Hollandalı Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Yakalandı - Son Dakika
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