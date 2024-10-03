Edirne\'de Doktor Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

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Edirne'de otomobilin bisiklete çarpması sonucu ağır yaralanan doktor, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kentte 29 Ağustos'taki kazanın ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Barçın Barı (37), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Barı'nın cenazesi, İstanbul Şakirin Camisi'ndeki törenin ardından Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Edirne Tabip Odası da Barı'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, "Üzücü bir trafik kazası sonucu bir süredir yoğun bakım tedavisi gören Dr. Barçın Barı'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Edirne'de 29 Ağustos'ta B.K'nın kullandığı otomobilin bisikletine çarpması sonucu ağır yaralanan Barı, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Gözaltına alınan otomobilin alkollü olduğu iddia edilen sürücüsü, adli makamlarca tutuklanmıştı.