Edirne'de doktoru darbettikten sonra tehdit eden sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de doktoru darbettikten sonra tehdit eden sanığın yargılanması devam ediyor

Edirne\'de doktoru darbettikten sonra tehdit eden sanığın yargılanması devam ediyor

Edirne'de bir doktoru darbettikten sonra sosyal medya üzerinden tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanması devam ediyor. Sanık, videoları bilinçli olarak paylaşmadığını ve kimseyle düşmanlığı olmadığını savundu. Mahkeme, sanığın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Sanığın, doktoru darbetmek ve tehdit etmek suçlarından tutuksuz olarak iki ayrı davada yargılanmasına devam edilecek.

22.04.2024 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de darbettiği doktoru sosyal medya üzerinden tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Edirne 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mağdur doktor B.B. Özdeş duruşmaya katılmadı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dinlenen sanık V.K, videoları bilinçli olarak paylaşmadığı ve kimseyle düşmanlığı olmadığı şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme, sanığın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Sanığın, doktor B.B. Özdeş'i "darbetmek" ve "tehdit etmek" suçlarından tutuksuz olarak iki ayrı davada yargılanmasına devam edilecek.

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, adliye önünde gazetecilere, saldırganın tahliye olduktan sonra ikinci bir suç daha işlediğini söyledi.

V.K'nin sosyal medya üzerinden üstü kapalı ölüm tehdidinde bulunması üzerine tekrar tutuklandığını belirten Altun, "Hatırlarsınız geçen hafta perşembe o davanın ilk duruşması yapılıp yeniden sanık hakkında tahliye kararı verilmişti. Avukatların itirazı üzerine çıkan tutuklama kararı bugün yeniden tahliyeye dönüştürüldü." dedi.

Olay

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktor B.B. Özdeş, 7 Şubat'ta dahiliye yoğun bakım servisinde vefat eden hastanın oğlu V.K. tarafından darbedilmiş, "Beyaz kod" bildiriminin ardından şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Yapılan ölçümde 1,30 promil alkollü olduğu belirlenen zanlıya, önce ev hapsi cezası verilmiş, daha sonra yapılan itiraz üzerine tutuklanan V.K. duruşmanın ikinci celsesinde adli kontrolle tahliye edilmişti.

Doktorun ailesinin, tahliye sonrası sanığın sosyal medyada "tehdit içerikli" paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şikayeti üzerine ayrı dava açılmış, V.K. tutuklanmıştı. Geçen hafta tehdit suçlamasıyla yargılandığı davada yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen V.K, avukatların itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Edirne, Güvenlik, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de doktoru darbettikten sonra tehdit eden sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:27 Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
14:20 Almanya Cumhurbaşkanı’na Sirkeci Garı’nda İsrail protestosu Almanya Cumhurbaşkanı'na Sirkeci Garı'nda İsrail protestosu
14:12 Devlet Bahçeli’den Türk vatandaşları için ’’yerel halk’’ ifadesini kullanan Bakan Şimşek’e sert tepki Devlet Bahçeli'den Türk vatandaşları için ''yerel halk'' ifadesini kullanan Bakan Şimşek'e sert tepki
13:57 Türkiye’ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı’nı İstanbul Valisi karşıladı Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Valisi karşıladı
13:40 Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden istifa etti Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız Tunaoğlu görevinden istifa etti
16:59 Kartal’da 5 eksik İşte Beşiktaş’ın Ankaragücü maçı kadrosu Kartal'da 5 eksik! İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosu
16:51 Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:45 Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı
16:22 Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR’ında Alman hakem görev yapacak Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR'ında Alman hakem görev yapacak
16:19 PKK Suriye’de 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı PKK Suriye'de 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı
16:09 Samsunspor’un eski başkanlarından İsmail Uyanık, TFF başkanlığına aday oldu Samsunspor'un eski başkanlarından İsmail Uyanık, TFF başkanlığına aday oldu
15:52 Çocuklar artık Atatürk ile konuşabilecek Çocuklar artık Atatürk ile konuşabilecek
15:30 Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı
15:09 Ailesini rehin alan firari adam apartman boşluğunda yakalandı Ailesini rehin alan firari adam apartman boşluğunda yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 17:05:12. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de doktoru darbettikten sonra tehdit eden sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement