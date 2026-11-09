Edirne'de dört kurum başkanı 10 Kasım için Atatürk mesajı yayımladı - Son Dakika
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Edirne'de dört kurum başkanı 10 Kasım için Atatürk mesajı yayımladı

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Edirne Belediye Başkanı, AK Parti ve CHP il başkanları ile ETSO Başkanı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için ayrı ayrı mesaj yayımladı. Mesajlarda Atatürk'e minnet ve Cumhuriyet'in ilke ve değerlerine sahip çıkma vurgusu öne çıktı.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gencan mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle andığını belirterek, aradan geçen yıllara rağmen ona duyulan sevgi ve özlemin azalmadığını ifade etti.

Büyük Önder Atatürk'ün milletine duyduğu güvenle kurtuluş mücadelesine önderlik ettiğini ve Cumhuriyet'i kurarak ülkenin geleceğini değiştirdiğini vurgulayan Gencan, Cumhuriyet'in kazanımlarına, Atatürk'ün ilke ve devrimlerine sahip çıkmanın gelecek nesillere karşı sorumluluk olduğunu kaydetti.

Gencan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bizlere bıraktığı en büyük eseri Cumhuriyet'tir. Cumhuriyet'in kazanımlarına, onun ilke ve devrimlerine sahip çıkmak, kendisine duyduğumuz minnetin ve gelecek nesillere karşı taşıdığımız sorumluluğun bir gereğidir.

Atatürk'ü anmak, onun düşüncelerini anlamak ve bizlere bıraktığı değerlere sahip çıkmaktır. Kadınların eşit haklarla yaşamın her alanında yer alabildiği, çocukların ve gençlerin bilimle, eğitimle ve özgür düşünceyle yetişebildiği bir Türkiye için çalışmak, onun gösterdiği yolda ilerlemektir."

AK Parti Edirne İl Başkanı İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle andığını belirterek, onun yalnızca Türk milletinin değil, dünyanın takdirini kazanmış önemli bir lider ve kahraman asker olduğunu ifade etti.

Atatürk'ün kurtuluş mücadelesine önderlik ederek Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduğunu anımsatan İba, Cumhuriyet'in kuruluşunda ortaya koyduğu mücadele ve kararlılığın gelecek nesillere yol göstermeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Büyük Önder Atatürk'ün çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda büyük bir vizyon ortaya koyduğunu vurgulayan İba, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün mirasına ve ilkelerine olan bağlılığımızı bir kez daha yinelemek, onun aydınlattığı yolda ilerlemek için bir fırsattır. Onun gösterdiği yolda ülkemizi daha aydınlık bir geleceğe taşıma sorumluluğunun bilincindeyiz. Atatürk'ün ilkeleri ve değerleri, demokrasiye, özgürlüğe, adalete ve birlikte yaşama prensiplerine olan inancımızı pekiştiriyor."

Türkiye'nin Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda ilerlediğini belirten İba, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda ülkenin gelişmesi ve güçlenmesi için çalışmayı sürdüreceklerini aktardı.

İba, Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün fikirlerine ve bağımsızlık mücadelesine sahip çıkmanın ortak sorumluluk olduğunu vurgulayarak, gelecek nesillere daha güçlü ve çağdaş bir Türkiye bırakmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

CHP Edirne İl Başkanı Becan

CHP Edirne İl Başkanı Özlem Becan, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Becan mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu, bağımsızlık mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle andığını belirtti.

10 Kasım'ın yalnızca bir yas günü olmadığını belirten Becan, bu tarihin aynı zamanda Atatürk'ün fikirlerini, mücadelesini ve gelecek nesillere emanet ettiği Cumhuriyet değerlerini yeniden hatırlama ve sahiplenme günü olduğunu ifade etti.

Atatürk'ün milletin bağımsızlık iradesini örgütleyerek bir ulusun kaderini değiştirdiğini kaydeden Becan, çağdaş, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecek nesillere bırakılmış eşsiz bir miras olduğunu vurguladı.

Atatürk'ün ilke ve devrimlerini yaşatmanın ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmanın en temel sorumlulukları olduğunu belirten Becan, şunları kaydetti:

"Aramızdan ayrılışının 88. yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu ebedi Genel Başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Fikirleri yolumuzu aydınlatmaya, Cumhuriyet sonsuza dek yaşamaya devam edecektir."

ETSO Başkanı Irmak

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Irmak mesajında, Büyük Önder Atatürk'ün fikirleri eserleri ve bıraktığı mirasla milletin yolunu aydınlatmaya devam ettiğini belirtti.

10 Kasım'ın bağımsızlık, milli egemenlik ve Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ün emanet ettiği değerleri hatırlama ve yaşatma sorumluluğunun hissedildiği anlamlı bir gün olduğunu ifade eden Irmak, şunları kaydetti:

"Bizlere düşen görev, onun ilke ve hedeflerinden aldığımız güçle ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak, üretmeye, yatırım yapmaya ve geleceğe değer katmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete intikalinin yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Edirne'de dört kurum başkanı 10 Kasım için Atatürk mesajı yayımladı - Son Dakika
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