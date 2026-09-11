Edirne\'de Dünya İlk Yardım Günü\'nde vatandaşlara uygulamalı eğitim verildi

Edirne'de Dünya İlk Yardım Günü dolayısıyla ilk yardım eğitimi verildi.

Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Ayten Sünetçiler, Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen eğitimde gazetecilere yaptığı açıklamada, Dünya İlk Yardım Günü'nün bu yıl göç temasıyla kutlandığını söyledi.

Edirne'nin ilk yardım konusunda Türkiye ortalamasının üzerinde bir noktada olduğunu belirten Sünetçiler, şuana kadar üç binin üzerinde ilk yardımcı yetiştirdiklerini, köylerdeki farkındalık eğitimleriyle 9 bin 500 kişiye ulaştıklarını dile getirdi.

Eğitim alan kişilerin artmasının önemli olduğunu ifade eden Sünetçiler, "Edirne'de her olayın olduğu yerde bir ilk yardımcıya rastlama şansımız yüksek." dedi.

Sünetçiler, Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi'nde ilkyardım eğitimlerinin ücretsiz olduğunu, merkezde eğitici eğitimleri de verdiklerini kaydetti.

Ardından Sünetçiler ve merkez personelince vatandaşlara ilk yardım eğitimi verildi, Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazının kullanımı anlatıldı.

Eğitime, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İsmail Öztuna da katıldı.